انت الان تتابع خبر الفاتيكان ينشر وصية للبابا الراحل بنديكت السادس عشر والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365 – دوليات

شكر البابا الفخري بنديكت السادس عشر، الله، وطلب الصفح في وصيته الروحية التي نشرها الفاتيكان أمس السبت.



وقال الفاتيكان إن البابا الراحل شكر الله على منحه الحياة وعلى هدايته خلال العديد من الصعوبات. وكتب: "صلوا من أجلي حتى يقبلني الرب في دار الخلد رغم كل خطاياي ونقائصي".

وأشار بنديكت إلى "امتدادات ومسافات مظلمة وشاقة" من رحلته، وكتب: "إلى كل أولئك الذين ظلمتهم بطريقة ما، أطلب الصفح من أعماق قلبي".

وذكر "منزله الجميل في سفوح جبال الألب البافارية"، وكتب: "أصلي من أجل أن تظل بلادنا أرض إيمان وأطلب منكم، أيها المواطنون الأعزاء: لا تدعوا أنفسكم تنقادون بعيداً عن الإيمان".

وأشار بنديكت أيضاً إلى عمله اللاهوتي، وكتب أنه غالباً ما بدا كما لو أن العلم يقدم رؤى لا يمكن دحضها تتعارض مع الإيمان الكاثوليكي.

ولكن من خلال الأجيال المتغيرة، رأى أطروحات لا تتزعزع على ما يبدو تنهار، وتبين أنها مجرد فرضيات، حسبما كتب. واستشهد كأمثلة بالجيل الليبرالي والجيل الوجودي والجيل الماركسي.

يشار إلى أن النص مؤرخ في 29 أغسطس (آب) 2006، عندما أصبح بنديكت البابا بالفعل.