نجمة فرقة The Pointer.. وفاة المغنية الأمريكية أنيتا بوينتر

بغداد - ياسين صفوان - وتوفيت بوينتر في منزلها في بيفرلي هيلز في لوس أنجلوس، عشية رأس السنة الجديدة جراء إصابتها بمرض السرطان الذي أصيبت به في العام 2011، وفقًا لصحيفة "الغارديان" البريطانية.

وقالت الأسرة في بيان: "في الوقت الذي نشعر فيه بالحزن الشديد لفقدان أنيتا، نشعر بالارتياح لأنها الآن مع ابنتها جادا وشقيقتيها جون وبوني في سلام، لقد أبقتنا جميعًا قريبين لفترة طويلة، وسيعيش حبها للعائلة في كل شخص منا".



وقد اشتهرت أنيتا بتأسيس فرقة The Pointer Sisters الأمريكية مع شقيقاتها "جون وبوني وروث"، وحققت الفرقة نجاحًا كبيرًا خلال سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي.

بدأت الفرقة في أواخر الستينيات كثنائي مع بوني وجون بوينتر، ثم انضمت إليهن أنيتا لتصبح فرقة ثلاثية وانضمت إليهن الأخت روث في أواخر العام 1972، وأنتجت الفرقة ألبومها الأول في العام 1973 وكانت أول أغنية فردية لهن Yes We Can Can.

وحققت أغنية Fire نجاحًا كبيرًا في العام 1978 وتوالت النجاحات بأغاني He's So Shy في العام 1980 وSlow Hand في العام 1981 وNeutron Dance وAutomatic and Jump في العام 1983.



وكانت الفرقة قد فازت بثلاث جوائز غرامي وحصلت على نجمة في Hollywood Walk of Fame في العام 1994.

وفي 2016، صنفت مجلة "بيلبورد" المجموعة كأكثر فنانين الرقص نجاحًا على الإطلاق، وفي 2017، تم تصنيف الفرقة في قائمة أفضل الفنانين الأكثر نجاحًا على الإطلاق، وفي المرتبة الـ 32 في قائمة أفضل الفنانين النساء على الإطلاق.

وتخلت أنيتا عن أدائها مع الفرقة في العام 2015؛ بعد أن أنهارت على المسرح ونصحها الطبيب بالراحة التامة، وعانت من الاكتئاب نتيجة لسنوات من الصدمة العقلية والبدنية الناجمة عن العديد من الوفيات الأسرية بمرض السرطان.