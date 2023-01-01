انت الان تتابع خبر أردوغان: صدرنا 16 مليون طن من المنتجات الزراعية عبر الموانئ الأوكرانية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وكتب أردوغان تغريدة عبر "تويتر": "بفضل ممر الحبوب الذي افتتحناه، غادر أكثر من 16 مليون طن من الحبوب، ومنتجاتها، من موانئ أوكرانيا، ووصلت إلى العالم أجمع".

ويذكر أنه في الـ 22 من يوليو 2022، وقعت روسيا وأوكرانيا اتفاقية لتصدير الحبوب، في إسطنبول بإشراف تركيا والأمم المتحدة، لتوفير ممر آمن لشحن الحبوب والمواد الغذائية من الموانئ الأوكرانية، مقابل رفع القيود المفروضة على المواد الغذائية والأسمدة الروسية.



ومن جهتها أكدت موسكو، أنه لم يتم الإيفاء بالجزء المتعلق بالصادرات الروسية من الاتفاقية، في الوقت الذي أكدت فيه الأمم المتحدة أنه سيتم رفع القيود المفروضة على الصادرات الروسية.