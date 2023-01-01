انت الان تتابع خبر مع بداية العام الجديد.. خطاب "عدواني" لبوتين وآخر "حماسي" لزيلينسكي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، قد ألقى، في المقابل، خطاباً حماسياً إلى حد كبير تعهد فيه بتحقيق نصر قريب على روسيا، قائلاً إن الأخيرة "متحالفة مع الشيطان وتحتفل بالعام الجديد عن طريق قتل الناس".وقالت "الإندبندنت" إنه كان هناك نقص في احتفالات العام الجديد لكثير من الناس في جميع أنحاء أوكرانيا، حيث تواصل روسيا قصفها للبنية التحتية الحيوية، مما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي الكاسح وانقطاعات أخرى بسبب الطقس البارد.

وفي خطابه المسجل مسبقًا بالفيديو، سعى بوتين إلى حشد الشعب الروسي وراء الغزو، مكررًا الخطاب القائل بأن "النازيين الجدد" الأوكرانيين والغرب عازمون على "تدمير روسيا". وقال إن العام الماضي "وضع الكثير من الأشياء في مكانها، حيث إنه فصل بوضوح الشجاعة والبطولة عن الخيانة والجبن".



في المقابل، نقلت الصحيفة البريطانية عن زيلينسكي قوله: "بوتين يدمر مستقبل روسيا. لن يغفر لك أحد الإرهاب. لن يغفر لك أحد في العالم هذا. أوكرانيا لن تغفر"، مكررا دعواته لحلفائه الغربيين بضرورة تزويد كييف بالمزيد من الأنظمة المضادة للطائرات والصواريخ.

وقالت الصحيفة البريطانية إن خطاب العام الجديد الذي ألقاه بوتين كان مختلفاً بشكل ملحوظ عن السنوات السابقة، مشيرة إلى أنه يعد انعكاساً للمسار الجديد الذي سلكته روسيا منذ غزوها لأوكرانيا في فبراير الماضي. ورأت أن الخطاب يشكل تحولًا مهمًا في النبرة الروسية، حيث إنه جاء أكثر قتالية ووطنية، بدلاً من الاحتفال بحد ذاته.

في غضون ذلك، ذكرت مجلة "نيوزويك" الأمريكية أن القوات الروسية قد تواجه تحديات صعبة في العام الجاري (2023)، حيث حذر بعض المحللين العسكريين من أن موسكو قد لا ترى المزيد من النجاح، وذلك وسط أنباء عن هجوم روسي جديد.

ونقلت المجلة عن جون سبنسر، وهو جنرال أمريكي متقاعد، قوله إن روسيا لن تستطيع تحقيق أي تقدم ملموس خلال العام الجاري، واصفًا تأثير الهجمات الأخيرة على البنية التحتية المدنية الأوكرانية بأنه "غير مجدٍ".

كما توقع الجنرال الأمريكي المتقاعد، بن هودجز، بأن أوكرانيا "ستهزم روسيا على الأرجح، وستستعيد السيطرة على شبه جزيرة القرم خلال العام الجاري". وقال هودجز: "من السابق لأوانه التخطيط لاستعراض نصر في كييف، لكن كل الزخم مع أوكرانيا الآن، ولا شك في أنها ستنتصر في هذه الحرب، ربما في عام 2023".

