انت الان تتابع خبر خلال 2023.. تسجيل ثاني حالة ولادة في بغداد (صور) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت إدارة المستشفى في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "صالة الولادة في المستشفى التابع لدائرة صــحة بغداد الكرخ سجلت ولادة الطفلة (اية) ثاني مولودة في جانب الكرخ خلال عام ٢٠٢٣ ". وأضافت، ان "ولادة الطفلة طبيعية رابعة وتنعم الام وطفلتها بصحة جيدة".





وكان مستشفى الشهيد محمد باقر الحكيم العام، قد سجل ولادة اول طفلة بداية العام الجديد ٢٠٢٣.