انت الان تتابع خبر بعد التألق في مونديال قطر.. منتخب المغرب يحقق رقماً تاريخياً في 2022 والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-442961-638081623838938492.jpeg
حقّق منتخب المغرب إنجازًا جديدًا في عام 2022؛ إذ بات أفضل منتخب عالمي تَقدُّمًا -خلال هذا العام- في التصنيف العالمي للاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، مقارنةً بالعام الماضي.
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
2023-01-01 | 10:29
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الخليج 365 – رياضة
حقّق منتخب المغرب إنجازًا جديدًا في عام 2022؛ إذ بات أفضل منتخب عالمي تَقدُّمًا -خلال هذا العام- في التصنيف العالمي للاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، مقارنةً بالعام الماضي.
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