بعد التألق في مونديال قطر.. منتخب المغرب يحقق رقماً تاريخياً في 2022

الخليج 365 – رياضة

حقّق منتخب المغرب إنجازًا جديدًا في عام 2022؛ إذ بات أفضل منتخب عالمي تَقدُّمًا -خلال هذا العام- في التصنيف العالمي للاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، مقارنةً بالعام الماضي.

