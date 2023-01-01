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بعد التألق في مونديال قطر.. منتخب المغرب يحقق رقماً تاريخياً في 2022

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بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-442961-638081623838938492.jpeg

2023-01-01 | 10:29

بعد التألق في مونديال قطر.. منتخب المغرب يحقق رقماً تاريخياً في 2022

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الخليج 365 – رياضة
حقّق منتخب المغرب إنجازًا جديدًا في عام 2022؛ إذ بات أفضل منتخب عالمي تَقدُّمًا -خلال هذا العام- في التصنيف العالمي للاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، مقارنةً بالعام الماضي.
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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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