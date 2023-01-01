انت الان تتابع خبر بمبلغ "ضخم".. بريطانيا تعتزم إنشاء صندوق لمساعدة المناطق الفقيرة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ونقلت الصحيفة عن أشخاص مطلعين على خطط الحكومة، أنه من المتوقع أن تأتي الأموال من حسابات مصرفية منسية، وسيتم توزيعها على المناطق المتروكة والتي نادرا ما تحصل على منح حكومية أو أموال خيرية، بحسب ما أوردته وكالة "بلومبرغ" للأنباء اليوم الأحد.وفي عام 2019، قاد بوريس جونسون حزب المحافظين إلى فوز ساحق في الانتخابات العامة، وتعهد بإحياء أجزاء كبيرة من المناطق التي أهملتها المملكة المتحدة خلال حقبة العولمة التي جعلت لندن واحدة من أغنى مدن العالم.

وذكرت "فاينانشال تايمز" إن اقتراح إنشاء مثل هذا الصندوق المجتمعي خضع لاستشارات حكومية في العام الماضي، ومن الممكن أن يأتي الرد بحلول 26 من يناير.