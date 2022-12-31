انت الان تتابع خبر الكشف عن سر توقيع رونالدو مع النصر.. "مكالمة لم تأت" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية: "وقع كريستيانو عقده مع النصر، ظهر الجمعة في مدريد، بعدما سافر رئيس النادي، والمدير الرياضي للعاصمة الإسبانية لإتمام الاتفاق، الذي تم بين الطرفين في منتصف كأس العالم 2022".وأوضحت الصحيفة، في تقرير لها: "شهدت هذه الأيام صعودا وهبوطا حول حقيقة اقتراب رونالدو من النصر؛ لأن المفاوضات كانت سرية، لكن جميع الأطراف كانت دائما في انتظار الاجتماع الأخير النهائي مع رئيس النادي نفسه".

وأضافت: "أنكر رونالدو كل شيء في منتصف المونديال، لكنه في تلك اللحظة كان يعلم أن مستقبله سيكون في المملكة العربية السعودية. في ذلك الوقت، كانت المفاوضات تتقدم وكان المهاجم على علم بكل شيء".



وأشارت الصحيفة إلى اللحظة التي بدأ فيها كل شيء يتجه نحو ارتباط بين النصر ورونالدو، قائلة: "أجرى كريستيانو مقابلة كانت تعني النهاية كلاعب في مانشستر يونايتد.. في تلك اللحظة، علم الدون بعرض النصر، لكنه أدرك أيضا أن استمراره في كرة القدم الأوروبية عالية المستوى كان مستحيلا عمليا".

واستطردت: "تمت مناقشة العرض النصراوي، وبدأت المفاوضات بعد ذلك بواسطة ريكاردو ريجوف، الشخص المقرب جدا من كريستيانو رونالدو لسنوات عديدة، والذي حمل في هذه الحالة ثقل الاتفاق حتى بعد ظهر أمس الجمعة".

وتابعت: "لم يشارك خورخي مينديز، وكيل رونالدو، في وصول الدون للنصر، لكن العاصفة التي ثارت في المونديال، عند تبديله ثم الإقصاء أمام المغرب، دفعت النجم البرتغالي إلى الاستقرار في مدريد دون ارتباط بأي ناد، لكنه بدأ تدريبات بدنية، في فالديبيباس بنادي ريال مدريد، وانتظر خلالها مكالمة لم تأت من ريال مدريد، فقرر التوقيع للنصر".