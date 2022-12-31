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جالتيه يحسم موقف ميسي من قمة الدوري الفرنسي

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2022-12-31 | 16:48

جالتيه يحسم موقف ميسي من قمة الدوري الفرنسي

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أعلن المدير الفني لباريس سان جيرمان كريستوف جالتيه، اليوم السبت، قائمة فريقه لمباراة لانس، غدًا الأحد، على ملعب بوليرت ديليليس، في قمة الجولة 17 من الدوري الفرنسي.
سعد أحمد المحرر: سعد أحمد
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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