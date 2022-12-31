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انت الان تتابع خبر جالتيه يحسم موقف ميسي من قمة الدوري الفرنسي والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-442912-638080986142488304.jpg
2022-12-31 | 16:48
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أعلن المدير الفني لباريس سان جيرمان كريستوف جالتيه، اليوم السبت، قائمة فريقه لمباراة لانس، غدًا الأحد، على ملعب بوليرت ديليليس، في قمة الجولة 17 من الدوري الفرنسي.
المحرر: سعد أحمدAlsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
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