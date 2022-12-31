جالتيه يحسم موقف ميسي من قمة الدوري الفرنسي

أعلن المدير الفني لباريس سان جيرمان كريستوف جالتيه، اليوم السبت، قائمة فريقه لمباراة لانس، غدًا الأحد، على ملعب بوليرت ديليليس، في قمة الجولة 17 من الدوري الفرنسي.