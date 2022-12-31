انت الان تتابع خبر رئيس الجمهورية يهنئ العراقيين بالعام الجديد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال رشيد في بيان ورد للسومرية نيوز،: "مع إطلالة العام الميلادي الجديد، نتقدم بأحر التبريكات إلى أبناء شعبنا حيثما كانوا وللبشرية جمعاء، متمنين أن يكون عام 2023 عام تقدم وازدهار وسلام".

وأضاف: "وفي هذه المناسبةِ التي نستقبلها بموسمٍ يعد بأمطار الخير نجدّدُ سعيَنا الحثيث من أجلِ مواصلة بذل الجهود وتوحيد الطاقات للبناء والقضاء على الفساد ولتعزيزِ الأمن والاستقرار في جميعِ أنحاء بلدِنا العراق وبما يؤمّنُ الحياةَ الكريمة والعيشَ الرغيد لجميع المواطنين".

وتابع: "كلنا أمل بأن يكونَ العام الجديد عامَ سلامٍ ووئام، عاماً للعطاء والرفاه، عاماً للمحبةِ والتآخي، متوّجاً بالتآزر ووحدة الجهود الوطنية الخلاقة التي تواصل العمل وتعزيز الإرادة من أجل عراق أكثر ازدهاراً وتطلعاً لحياة مفعمة بالأمل وبالمحبة والتآخي".

وختم قائلاً: "كل عام والعراق والعراقيون بخيرٍ ورفاه وأمان، كل عام والإنسانية بسلامٍ ومحبة".