انت الان تتابع خبر وفاة بابا الفاتيكان السابق بنديكتوس السادس عشر والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ويعد البابا بنديكتوس، البالغ من العمر 95 عاما، أول بابا للكنيسة الكاثوليكية يتنحى منذ 600 عام، بسبب تقدمه في السن في عام 2013.

وبعد أن تدهورت صحة "بنديكتوس" طلب البابا فرنسيس، في نهاية الاجتماع الأخير هذا العام، من الناس أداء "صلاة خاصة للبابا بنديكتوس".



وكان البابا المعتزل واسمه الحقيقي "جوزيف راتزينغر" قد استقال من منصبه بسبب تدهور صحته وعاش منذ ذلك الحين في دير في قلب حدائق الفاتيكان.