انت الان تتابع خبر "حوادث لا تنسى".. السومرية تستعرض لحظات "عصيبة" مرت على العراقيين في 2022 والان مع التفاصيل

بدأ مسلسل الحوادث في العراق خلال 2022 بتاريخ الثاني من شباط، عندما اندلع حريق في الطابق الثاني من مستشفى الحيدرية بمحافظة النجف، ولم يؤد لإصابات بشرية، لكنه كان يحتوي على ملفات واضابير وباصات خاصة بإدارة المستشفى.ولم يمض سوى 26 يوماً حتى اندلع حريق بتاريخ (28 شباط 2022)، في ردهة خاصة بالنساء والأطفال الخدج بمستشفى الهندية العام بمحافظة كربلاء، أدى ذلك الى مصرع 3 نساء.

من كربلاء الى السليمانية التي شهدت هي الأخرى حريقاً في احدى مستشفياتها؛ جراء انفجار مولدة كهرباء على سطح المستشفى. حدث ذلك في (الأول من حزيران 2022)، بالمستشفى الدولي وأدى حينها الى إصابة العديد من الموظفين بحالات اختناق، وأغلقت المستشفى بصورة مؤقتة.



هذا المسلسل شمل في حلقاته محافظة بابل، ففي (4 آب 2022) داهم حريق أحد الطوابق في مستشفى "السلام الأهلي"، وهو ما دفع فرق الإطفاء الى اخلاء المستشفى من المرضى بالتزامن مع تنفيذ عمليات الاقتحام والدخول وسط الطابق المحترق لتحكم السيطرة التامة وتنهي أعمال الإخماد والتبريد دون تسجيل إصابات بشرية مع تحجيم الأضرار المادية.

وامتدت المشاهد الى العاصمة بغداد، التي شهدت في (16 آب 2022)، حريقاً في مستشفى الكاظمية، اندلع داخل كرفان صغير ضمن المستشفى، ولم يسفر عن إصابات بشرية.

*حادثة القطارة

في تاريخ (20 آب 2022)، وقعت حادثة "قطارة الامام علي (عليه السلام)" عندما انهارت تلّة ترابية على المزار الواقع في الغرب من مدينة كربلاء بعد أن تشبع الساتر الترابي الملاصق للمزار بالرطوبة.

وأدى الحادث آنذاك، الى وفاة أربعة اشخاص واستخراج ستة اخرين مصابين بجروح مختلفة من تحت الأنقاض.

الحكومة العراقية والسلطات المختصة وعلى أثر تلك الحادثة قررت اغلاق المزار ومتابعة كل المزارات الأخرى لمنع تكرار "الكوارث".

*مبنى الكرادة

ومع مطلع (تشرين الأول 2022) وبالتحديد في اليوم الأول من ذلك الشهر، تفاجئ العراقيون بانهيار مركز طبي في منطقة الكرادة وسط العاصمة، وشخصت أسباب الانهيار بـ خلل تصميمي"، حيث أنّ البناية مكونة بالأصل من 4 طوابق، إلاّ أنّه أضيف إليها بناء جديد أدى إلى انهيارها.

تسبّب الحادث بوفاة ثلاثة أشخاص في حين تم انقاذ 13 آخرين من تحت الركام، وهو ما دفع مديرية الدفاع المدني والجهات المختصة الأخرى الى متابعة ومراجعة اليات وكيفية بناء الأبنية الكبيرة لاسيما في بغداد لتفادي تكرار مثل هذه الحوادث، بالتالي وقوع ضحايا جدد.

*ويلفير والنعمان

وبعد مرور خمسة أيام وبالتحديد في (6 تشرين الأول 2022) حصل حريق في مستشفى "ويلفير" في منطقة بختياري في أربيل.

الحريق اندلع في مولدة الكهرباء المنصوبة على سطح المستشفى، ولم يتسبب باي إصابات بشرية.

*انفجار الطالبية

وبتاريخ 29 تشرين الأول 2022، أنفجر صهريج للغاز بعمل فني كان مركونا بالقرب من ملعب شعبي لكرة القدم ومقهى في منطقة الطالبية شرقي بغداد بالقرب من الجهة الغربية لقناة الجيش، بالتحديد في نهاية منطقة حي القاهرة ضمن كراج للسيارات.

انفجار الصهريج سبب كارثة كبيرة، حيث أدى الى وفاة 9 أشخاص وإصابة 13. فيما أكد قائد عمليات بغداد الفريق الركن أحمد سليم، أن "حادث انفجار الصهريج فني وليس عملاً إرهابياً".

وكان الانفجار قويا لدرجة أن أجزاء من الصهريج سقطت على بعد مئات الأمتار في ملعب كرة القدم، بحسب التقارير.

*فاجعة

شكل حادث حريق وقع في مبنى مخصص للعطور بمنطقة الوزيرية في بغداد، بالسادس من تشرين الثاني، فاجعة المت الكثيرين.

مديرية الدفاع المدني عزت سبب الحادث الى سقوط مصعد بسبب الأحمال الزائدة، مما ولد شرارة أشعلت عبوات العطور التي تحمل داخلها غازاً سريع الاشتعال لتبدأ الكارثة، وعلى مدى 9 أيام من البحث أنهى الدفاع المدني عملياتها بانتشال 3 جثث، لكن وبحسب ادعاء الاهالي فان عدد الرفات في موقع الحادث تعود لـ 11 شخصاً.

واستأنفت البحث عن رفات المفقودين في موقع ذلك الحادث، في 14 كانون الأول 2022، لكن حريقاً جديداً اندلع في ذات الموقع انتهى بالسيطرة عليها بعد تدخل فرقتين من الدفاع المدني.

*حرائق الغاز

شهدت محافظتي السليمانية ودهوك، حادثتين مماثلين سببهما منظومة الغاز، ففي تاريخ (18 تشرين الثاني 2022)، حصل حريق قرب مجمع سكني نتيجة انفجار خزان للغاز السائل في محافظة السليمانية، أدى الى وفاة 11 شخصا واصابة 13 اخرين.

بعدها ابتليت دهوك بفاجعة أخرى، بتاريخ 23 تشرين الثاني، اذ نشب حريق في قسم داخلي للطلبة في بناية تجارية تضمّ فرناً في أسفلها بمنطقة "كري باسي" وسرعان ما تحوّل إلى انفجار بسبب ضغط الغاز، وأسفر هذا عن وفاة 5 أشخاص بينهم 3 منتسبين أمنيين ضمنهم ضابط برتبة رائد وأحد العُمال وطالب، فضلاً عن إصابة 37 آخرين، وهو ما أجبر سلطات إقليم كردستان الى اتخاذ قرار بتوقيف العمل في منظومات الغاز في المحافظات الثلاث.

*القصة لم تنته

عام المأساة الكثيرة لم يرغب بالرحيل بصورة ودية، فقد ختم أيامه الأخيرة بحادثة مفجعة ضربت بغداد، بعد ما استيقظت العاصمة على خبر وفاة 3 أطفال بحريق منزلهم نتيجة أسباب عرضية، لكن مسبباتها لم تنسَ ابداً.

وأعلنت مديرية الدفاع المدني بتاريخ (29 كانون الاول 2022)، انتشال جثث ثلاث أطفال وانقاذ والدهما بحادث حريق داخل دار مغلف بألواح الايكوبوند سريعة الاشتعال كثيفة الانبعاثات الغازية السامة والمخالف لتعليمات السلامة، جنوب بغداد.

فرق المديرية استطاعت إنقاذ الأب والأم الذين تم اسعافهما عبر عملية الانعاش الرئوي بعد اختناقهما جراء الانبعاثات الغازية، لكن اطفالهما الثلاثة قضوا خنقاً.

وفي ذات اليوم أي (29 كانون الاول 2022) اندلع حريق داخل الطابق الرابع في مستشفى مدينة الإمام الحسين(ع) الطبية الواقعة بمركز محافظة كربلاء المقدسة.

حيث هرعت عجلات الإنقاذ والإطفاء التابعة إلى مديرية الدفاع المدني وأخلت المرضى والكوادر الطبية حال وصولها بالتزامن مع عمليات الإخماد وتطويق النيران داخل الطابق المحترق لتنهي إعمالها دون تسجيل إصابات بشرية مع تحجيم الأضرار المادية.

