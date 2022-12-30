انت الان تتابع خبر النجف تحدد تسعيرة المولدات الاهلية لشهر كانون الثاني والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت المحافظة في بيان ورد لـ الخليج 365، إنه "قررت اللجنة المشكلة بأمر محافظ النجف الأشرف، ماجد الوائلي والمكلفة بتحديد سعر الامبير ان تكون الية العمل لشهر كانون الثاني / 2023 كالتالي:

-يكون التشغيل من الساعة 12 ظهرا الى الساعة 12 منتصف الليل و بالتناوب مع التيار الوطني.



-يكون سعر الامبير 7000 دينار .- كل اربع ساعات تشغيل متواصل ساعة واحدة استراحة.

واضافت :"نهيب باصحاب المولدات الالتزام بالية التشغيل و التسعيرة تجنبا للعقوبات و رفع المولدة ".

