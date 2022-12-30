انت الان تتابع خبر وعكة صحية تؤجل خطاب حسن نصر الله والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت العلاقات الإعلامية في "حزب الله" في بيان لها، انه تقرر "إلغاء الخطاب المقرر للأمين العام لحزب الله حسن نصر الله مساء اليوم، وذلك لأسباب صحية بعد إصابته بالإنفلونزا".

وأفادت بأن "الوعكة الصحية ستعيق حديث الأمين العام بالشكل المعتاد والطبيعي، مشيرة إلى أنه يتلقى العلاج المناسب".



وأوضح البيان أنه "تم تأجيل الكلمة إلى موعد الاحتفال المقرر في ذكرى اغتيال القائدين قاسم سليماني، وأبي مهدي المهندس، يوم الثلاثاء المقبل".

واغتيل سليماني قائد فيلق القدس الإيراني، والمهندس نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي مع 10 من مرافقيهم بغارة أمريكية قرب بغداد في 3 كانون الثاني 2020.