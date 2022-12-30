انت الان تتابع خبر الأمم المتحدة توجه دعوة لمحاربة الكراهية والمعلومات المضللة في 2023 والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال فولكر تورك في بيان: "أملي للعام المقبل هو أن نعيش حياتنا، فرديا وجماعيا، بلطف وتعاطف ووحدة في علاقاتنا مع بعضنا البعض"، مضيفا "آمل بأن نحظى بحرية التعبير عن أنفسنا عبر الانترنت، مع ضمان الحماية من الكراهية والمعلومات الكاذبة".وتولى فولكر منصبه في أكتوبر، وحض في إحدى مداخلاته الرئيسية الأولى المالك الجديد لـ"تويتر"، إيلون ماسك، على جعل احترام حقوق الإنسان أمرا محوريا في الشبكة الاجتماعية.

وأضاف في البيان: "في العام 2023 يجب علينا ضمان احترام حقوق المرأة، على سبيل المثال، في المنزل كما في الأماكن العامة، وتمتع النساء والفتيات بالمساواة وعدم التمييز ضدهن".

وحول البيئة قال فولكر "من أجل حماية حقوق الأجيال الحالية والمستقبلية، دعونا نتعامل مع كوكبنا باللطف والتواضع اللذين يستحقهما".

