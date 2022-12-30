رسمياً.. النصر السعودي يتعاقد مع رونالدو لموسمين

وكشفت تقارير ، عن آخر تطورات المفاوضات بين إدارة نادي النصر السعودي والنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، بشأن التعاقد معه في فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

ويدخل رونالدو فترة الانتقالات الشتوية القادمة دون نادٍ، بعد فسخ تعاقده مع نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي في شهر نوفمبر الماضي.



ووفقًا لـ شبكة «goal» العالمية، فإن المفاوضات بين إدارة النصر ورونالدو وصلت إلى مراحل متقدمة، مشيرة أن الساعات القادمة قد تشهد توقيع اللاعب عقود انضمامه إلى النادي السعودي.

وأضافت الشبكة العالمية أن "النادي السعودي وضع خطة برنامج الفحوصات الطبية التي سُيجريها النجم البرتغالي قبل توقيع العقود، موضحة أن اللاعب قد يصل إلى الرياض يوم 3 يناير القادم".

وأتمت شبكة «goal» أن "ممثلاً لرونالدو نظم مع مسؤولي نادي النصر التفاصيل النهائية لحفل التوقيع في السعودية هذا الأسبوع".