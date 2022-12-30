انت الان تتابع خبر ملف "مقلق" يهدد رئة العراق الاقتصادية.. مطالبات بإيجاد "حلول سريعة" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال البطاط في حديث لـ الخليج 365، "طالبنا من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بعد زيارته إلى البصرة وطرح مشكلة التلوث البيئي التي تعاني منها المحافظة، بإيجاد حلول سريعة تقلل من نسبته".

وأضاف أن "السوداني اوعدنا خيرا بان هناك اهتماماً حكومياً جدياً في إيجاد حلول جذرية للملوثات البيئية الناتجة من حرق الغاز المصاحب للنفط، من خلال استخدام التقنيات الحديثة لاستثماره بدلا من حرقه".



وتابع، "طالبنا أيضاً ان يكون هناك تعاوناً مشتركاً بين الجهات المعنية بهذا الخصوص"، مستدركا "يجب أن يكون هناك تظافراً في الجهود بين الحكومة المحلية والمركزية لأنهاء هذا الملف المقلق الذي يهدد رئة العراق الاقتصادية".

وختم بالقول، "اخر الاحصائيات تشير الى ان نسبة المصابين بالسرطان تجاوز التسعة الاف حالة للسنة الواحدة و هي في تصاعد مستمر".

