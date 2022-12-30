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انت الان تتابع خبر كيروش في طريقه لتدريب منتخب عربي والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-442843-638080177677691653.jpg
2022-12-30 | 18:20
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أكدت وسائل اعلام قطرية، اليوم الجمعة، أن الاتحاد القطري لكرة القدم، قدم عرضا للبرتغالي المخضرم كارلوس كيروش لتدريب منتخب "العنابي" خلال الفترة المقبلة، خلفا للإسباني فيليكس سانشيز.
المحرر: سعد أحمدAlsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
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