كيروش في طريقه لتدريب منتخب عربي

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أكدت وسائل اعلام قطرية، اليوم الجمعة، أن الاتحاد القطري لكرة القدم، قدم عرضا للبرتغالي المخضرم كارلوس كيروش لتدريب منتخب "العنابي" خلال الفترة المقبلة، خلفا للإسباني فيليكس سانشيز.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012