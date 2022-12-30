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كيروش في طريقه لتدريب منتخب عربي

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بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-442843-638080177677691653.jpg

2022-12-30 | 18:20

كيروش في طريقه لتدريب منتخب عربي

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أكدت وسائل اعلام قطرية، اليوم الجمعة، أن الاتحاد القطري لكرة القدم، قدم عرضا للبرتغالي المخضرم كارلوس كيروش لتدريب منتخب "العنابي" خلال الفترة المقبلة، خلفا للإسباني فيليكس سانشيز.
سعد أحمد المحرر: سعد أحمد
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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