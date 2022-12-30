انت الان تتابع خبر الخزعلي: حرب اقتصادية تستهدف العراق.. المؤامرات عائق أمام نجاحه والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر الخزعلي في كلمة خلال مهرجان "عطر السواتر" بمناسبة الذكرى السنوية الثالثة لاغتيال نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، والجنرال الإيراني قاسم سليماني، أن "النصر الذي تحقق على داعش يجب أن يكتمل بتحقيق السيادة وعدم السماح بأي قوات أجنبية في البلاد"، مشيراً إلى "تكالب الأعداء على العراق في 2014 من كل بلدان العالم في العلن وفي الخفاء".وأضاف، "حققنا نصراً سياسياً في تشكيل حكومة وطنية دون تدخل دولي في اختيار رئيس الوزراء"، لافتاً إلى أن "هناك حرباً اقتصادية على العراق رغم امتلاك البلاد وفرة مالية جيدة".

وأتم الخزعلي، "هُناك عدد غير قليل من القوى السياسية تريد الخير وتريد النجاح الإقتصادي لكن ما زالت هُناك مؤامرات".