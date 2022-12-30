انت الان تتابع خبر المستفيدون من قرار تحويل جنس أراضيهم يتزاحمون والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ما إن أطلق مجلس الوزراء قراره بتحويل جنس الاراضي من زراعي الى سكني صرف حتّى بدأ المستفيدون منه بمراجعة الدوائر البلدية القريبة منهم وفقا للتعليمات الصادرة من قبل الدوائر المعنية والتي أشاد مواطنون بآلية عملها.

بلدية الكرادة من جانبها أكّدت مجانية عملية تحويل جنس الأراضي وأنّ لا صحة لما يتداوله البعض من وجود رسوم تدفع لدوائر البلدية.

وتعدّ هذه المرحلة التي تعنى بستجيل عقود المستفيدين ضمن الرقعة الجغرافية لكل بلدية بالخطوة الأولية لحين إكمال وفرز بقية الأراضي التي ستؤهّل الى مرحلة التسجيل العقاري.