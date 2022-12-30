انت الان تتابع خبر اللواء رسول: أغنية "سعدون الساعدي" ستأخذ صدى كبير رغم الانتقادات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال رسول في تسجيل صوتي تابعته، الخليج 365، إن "المطرب الشعبي سعدون الساعدي هو من تبرع ووزع ولحن عمل غنائي في ذكرى تأسيس الجيش العراقي "، مؤكداً أن "الاغنية ستأخذ صدى كبير رغم الانتقادات".

وأضاف: "لا ضير بتقديم أغنية للجيش العراقي وهناك الكثير من قدموا اغاني للجيش ولديهم الكثير من المشاكل سواء شخصية أو غيرها "، مبيناً أنه "من المهم لدينا ابراز المؤسسة العسكرية بالشكل القوي".



وتابع رسول، "نحترم الانتقادات التي وجهت الى وزارة الدفاع بشأن اغنية المطرب سعدون الساعدي "،داعياً " جميع فئات المجتمع الى انتظار النهايات والنتائج ".

وفي ما يخص خليجي 25 في البصرة أكد المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة، "وجود 5 فرق اعلامية لتغطية خليجي البصرة الان، فضلا عن عمل جديد دعماً للبطولة سيطرح بعد ايام قليلة جداً".

