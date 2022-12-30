انت الان تتابع خبر أبرز الاحداث الرياضية في 2022: "مونديال ميسي" ووداع "مهيب" لفيدرير ووليامز والان مع التفاصيل





وسجلّ "البرغوث" هائل: كأس العالم (2022)، كوبا أميركا (2021)، أربعة ألقاب في بغداد - ياسين صفوان - ومع تتويجه أخيرا بطلا للعالم، حصد ميسي كل الألقاب التي يمكن أن يفوز بها. وها هو الآن يتربع على قمة كرة القدم حيث هناك لاعبون قليلون، باستثناء الأسطورتين البرازيلي بيليه والأرجنتيني دييغو مارادونا، قادرون على منافسته على لقب أفضل لاعب في التاريخ.: كأس العالم (2022)، كوبا أميركا (2021)، أربعة ألقاب في دوري أبطال أوروبا ، عدد كبير من البطولات والكؤوس مع المنتخب والأندية، وسبع كرات ذهبية! ومع هذه الكأس الجماعية الحادية والأربعين التي فاز بها بأكبر البطولات الكروية، دون احتساب كأس العالم للشباب تحت 20 عاماً، بات الأرجنتيني البالغ من العمر 35 عاماً من الناحية الكمية بعيداً عن بيليه، مارادونا، الفرنسي زين الدين زيدان، الأرجنتيني-الإسباني ألفريدو دي ستيفانو، الهولندي يوهان كرويف، أو حتى الألماني فرانتس بكنباور.



وغداة الفوز بالكأس الغالية وطبع نجمة ثالثة للأرجنتين، عنونت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الرياضية في وغداة الفوز بالكأس الغالية وطبع نجمة ثالثة للأرجنتين، عنونت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الرياضية في برشلونة على صفحتها الأولى "ميسي، الأفضل في التاريخ". فوز أشعل شوارع العاصمة الأرجنتينية بوينوس أيرس، حيث استقبل ملايين المشجعين العودة المظفّرة لميسي ورفاقه.

بنزيمة.. كرة ذهبية.. واعتزال دولي

"الذهب الخالص"، "بنزيمة الخالد"، "فتح كريم الطريق". كلها عبارات انهالت على المهاجم الفرنسي نجم ريال مدريد الإسباني، والذي حصد في أكتوبر من العام 2022 الكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم بإجماع كثيرين. بعدما قدّم موسم الأحلام بالنسبة له، أصبح مهاجم ريال مدريد البالغ من العمر 35 عاماً أول لاعب فرنسي منذ زين الدين زيدان في العام 1998 يخطف تلك الجائزة. فاز بنزيمة بكل شيء تقريبا في موسم 2021-2022: دوري أبطال أوروبا، الدوري الإسباني، دوري الأمم الأوروبية مع "الديوك"، وجائزتي الهداف وأفضل لاعب في إسبانيا للموسم نفسه. كان بنزيمة خامس لاعب فرنسي يُمنح هذه الجائزة بعد ريمون كوبا (1958)، ميشال بلاتيني ثلاث مرات (1983-1984-1985)، جان بيار بابان (1991)، و"زيزو" (1998). لكن العام 2022 سيبقى أيضاً عام الاعتزال الدولي لبنزيمة، بعدما حُرم من المشاركة في مونديال قطر مع منتخب فرنسا بسبب إصابة تعرّض لها خلال التدريبات قبيل المباراة الأولى لـ"الزرق". ومن خلال رسالة على مواقع التواصل الاجتماعي، أعلن الفائز بالكرة الذهبية الخبر غداة خسارة فرنسا أمام الأرجنتين في نهائي مونديال قطر، واليوم الذي احتفل فيه بعيده الخامس والثلاثين. فوضى دوري الأبطال

في 28 مايو، فاز ريال مدريد بنهائي دوري أبطال أوروبا على "ستاد دو فرانس" ضد ليفربول الإنكليزي (1-0)، لكن الأمسية اتسمت بفوضى لا توصف خارج الملعب، حيث حظر رجال الشرطة المئات من مشجعي الـ"ريدز"، ما أثار حينها تساؤلات حيال قدرة العاصمة الفرنسية على استضافة أولمبياد 2024. وتأخرت انطلاقة المباراة لأكثر من 30 دقيقة، وهو الوقت الذي استغرق لإخلاء الحشود المحاصرة خارج الاستاد. غداة ذلك، تعرض المنظمون الفرنسيون للحدث، إلى انتقادات شديدة من قبل أنصار ليفربول ومن الصحافة البريطانية. وازداد الجدل عندما اتهم وزير الداخلية، جيرار دارمانان، المشجعين الإنكليز بأنهم السبب وراء الأحداث. في المقابل اتهم المشجعون الإنكليز الشرطة الفرنسية بسوء إدارة التدفق البشري ومحاولة تفريق المشجعين السلميين بالغاز المسيل للدموع. لكن في النهائي، كانت صورة فرنسا هي التي اهتزت كمنظّم للأحداث الكبرى، قبل عامين فقط من الأولمبياد الصيفي المرتقب في باريس.

موجة انتقالات.. لم يركبها مبابي

بعد أسابيع من التشويق والشائعات حيال رحيله إلى ريال مدريد الإسباني، أعلن كيليان مبابي في 23 مايو أنه سيمدد عقده مع نادي باريس سان جرمان حتى العام 2025. أوضح النجم الفرنسي أن قراره كان "صعباً" لكنه اتخذ "قراراً رياضياً" وليس خياراً مالياً، للانضمام إلى مشروع يهدف في نهايته إلى منح النادي الباريسي لقب دوري أبطال أوروبا الذي لم يذق طعمه بعد. كشف مبابي، هداف مونديال قطر 2022 (8 أهداف)، أنه تحدث حينها مع الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، والرئيس الأسبق، نيكولا ساركوزي، قبل أن يحسم خياره. نصحه الرئيسان بالبقاء في باريس. "لقد تغير مشروع (باريس سان جرمان). يريد النادي تغيير الكثير من الأشياء على المستوى الرياضي، وهذا منحني حقاً الرغبة في الاستمرار، لأنني أعتقد أن قصتي لم تنته هنا"، بحسب ما قال مبابي شارحاً خياره. أشهر عدة قضاها المهاجم البالغ من العمر 23 عاماً في بحر الغزل والتودّد مع النادي الإسباني الذي خسر في تلك المرحلة فرصة ضم النرويجي، إرلينغ هالاند، الذي انتقل إلى مانشستر سيتي الإنكليزي في ما بعد. لكن مبابي لم يخف مرارته عندما اكتشف أنه خسر المعركة، كما خسر نهائي كأس العالم.

رحيل الأسطورة البرازيلية بيليه

توفي اسطورة كرة القدم بيليه، الذي يعتبره الكثيرون أحد أفضل لاعبي كرة قدم في جميع الأزمنة، أمس الخميس عن عمر 82 عامًا، بعد صراع مع المرض، محاطًا بعدد من أبنائه وأحفاده الذين قضوا معه عيد الميلاد في المستشفى في ساو باولو، حيث كان محتجزًا منذ 29 من نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي. توفي اسطورة كرة القدم بيليه، الذي يعتبره الكثيرون أحد أفضل لاعبي كرة قدم في جميع الأزمنة، أمس الخميس عن عمر 82 عامًا، بعد صراع مع المرض، محاطًا بعدد من أبنائه وأحفاده الذين قضوا معه عيد الميلاد في المستشفى في ساو باولو، حيث كان محتجزًا منذ 29 من نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي. صنع بيليه الحدث في حياته كأسطورة كروية بأرقام قياسية من الصعب جدًا تحقيقها، يكفي فقط أنه اللاعب الوحيد الذي توج بكأس العالم 3 مرات في تاريخه، والآن ها هو يصنع الحدث حتى بوفاته؛ فكل الصحف العالمية تتحدث عن رحيل "الملك"، وحداد بالبرازيل لمدة 3 أيام حزنًا على وفاته.

وداع مهيب لروجيه فيدرير وسيرينا وليامز

وكان عام 2022 شاهداً على وكان عام 2022 شاهداً على رياضة التنس أيضا بشكل كبير، حيث ودع رياضة التنس اثنان من أعظم أساطيرها. حين اعتزل السويسري روجيه فيدرر، الذي استسلم للإصابة في ركبته، عن عمر يناهز 41 عامًا في أيلول/سبتمبر، بعد مسيرة حصد خلالها 20 لقبًا كبيرًا و103 ألقاب في المجمل وجوائز مالية بقيمة 130 مليون دولار. وخاض مباراته الأخيرة إلى جانب غريمه وصديقه رافاييل نادال في منافسات الزوجي في كأس لايفر. بكى اللاعبان جنبًا إلى جنب في مشهد مؤثر خلال حفل الوداع على أرض الملعب. كما رفضت الأميركية سيرينا وليامز استخدام كلمة "اعتزال" عندما لعبت على الأرجح بطولتها الأخيرة في الولايات المتحدة المفتوحة. وقالت الأميركية إنها تريد أن "تتطور" بعيدًا عن التنس، بعد أن فازت بـ23 لقبًا كبيرًا. وفق مجلة فوربس، بلغت ثروتها 260 مليون دولار في عام 2022.

ترحيل ديوكوفيتش من أستراليا

في كانون الثاني/ يناير 2022، بدأ العام بحدث نال الاهتمام وحظي بسيل من الحبر، تمثل بترحيل ديوكوفيتش من أستراليا، حيث سافر إلى ملبورن آملاً في الدفاع عن لقبه والتتويج بالكأس العاشرة في بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى. لكن تأشيرته ألغيت لعدم تلقيه اللقاح المضاد لفيروس في كانون الثاني/ يناير 2022، بدأ العام بحدث نال الاهتمام وحظي بسيل من الحبر، تمثل بترحيل ديوكوفيتش من أستراليا، حيث سافر إلى ملبورن آملاً في الدفاع عن لقبه والتتويج بالكأس العاشرة في بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى. لكن تأشيرته ألغيت لعدم تلقيه اللقاح المضاد لفيروس كورونا ، وبالتالي عدم امتثاله للقوانين المفروضة على الوافدين. احتُجز في فندق يؤوي اللاجئين قبل ترحيله من البلاد. كما مُنع للسبب ذاته من السفر إلى نيويورك، ما حرمه أيضًا المشاركة في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة للتنس، بعد تتويجه بلقبه السابع في ويمبلدون في تموز/يوليو. وسُمح له بالمشاركة في أستراليا المفتوحة العام المقبل 2023، سعيًا للقبه الـ22 في الـ"غراند سلام" لمعادلة رقم الإسباني رافاييل نادال المتوج في 2022 في ملبورن ورولان غاروس على التوالي.

فضيحة منشطات لفالييفا في أولمبياد بكين

وشهد شهر فبراير/شباط الماضي فضيحة منشطات في أولمبياد بكين الشتوي، حيث سرقت المراهقة كاميلا فالييفا الأضواء في بكين، وأصبحت الروسية البالغة من العمر 15 عاما أول امرأة تحقق قفزة رباعية في تاريخ الأولمبياد، لتساهم في فوز روسيا بذهبية منافسات الفرق في التزحلق الفني على الجليد. وشهد شهر فبراير/شباط الماضي فضيحة منشطات في أولمبياد بكين الشتوي، حيث سرقت المراهقة كاميلا فالييفا الأضواء في بكين، وأصبحت الروسية البالغة من العمر 15 عاما أول امرأة تحقق قفزة رباعية في تاريخ الأولمبياد، لتساهم في فوز روسيا بذهبية منافسات الفرق في التزحلق الفني على الجليد. لكن في خضم الحدث، علمت أن فحصًا للمنشطات خضعت له في أواخر 2021 جاءت نتيجته موجبة لتناولها دواء "تريميتازيدين"، الذي يستخدم لمعالجة الذبحة الصدرية، بحسب "فرانس برس"، لكنه محظور على الرياضيين لأنه يعزز القدرة على التحمل. بيد أن محكمة التحكيم الرياضي سمحت لها بالمشاركة في المنافسات الفردية التي كانت أبرز المرشحات لحصد ذهبيتها، لاعتبارها قاصرة، لكن من دون تبرئتها من المنشطات، وسقطت مرات عدة جرّاء الضغط النفسي وحلّت رابعة. وذكرت وسائل إعلام روسية حينها أن فالييفا شربت من نفس كوب جدها الذي يتناول أدوية لمرض القلب. وفي ذات الشهر، أدى الغزو الروسي لأوكرانيا، في فبراير، إلى استبعاد رياضييها وحلفائهم البيلاروس من الرياضة العالمية. واستُبعدت روسيا من التصفيات المؤهلة إلى مونديال قطر، وروسيا وبيلاروسيا من بطولة العالم لألعاب القوى، بينما حُظر لاعبو التنس من كلا البلدين من المشاركة في بطولة ويمبلدون. وفازت الكازاخستانية إيلينا ريباكينا، المولودة في روسيا، بلقب فردي السيدات في ويمبلدون. كما شهدت بعض المباريات توترات، كما حصل في بطولة الولايات المتحدة عندما رفضت الأوكرانية مارتا كوستيوك مصافحة فيكتوريا أزارينكا من بيلاروسيا.