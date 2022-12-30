انت الان تتابع خبر العراق: ركود اقتصادي غير مسبوق بسبب ارتفاع سعر الصرف والان مع التفاصيل



بغداد - ياسين صفوان - ألقى إرتفاع سعر صرف الدولار مؤخرا بظلاله على الحركة الاقتصادية والتجارية في البلاد، ما أثّر سلبا على المواطن وقوته اليومي الذي لا يحتمل الارتفاع.



الشورجة، السوق التجارية الاكبر في العراق، تشهد ركودا إقتصاديا غير مسبوق، بسبب إرتفاع سعر صرف الدولار وانهيار الدينار العراقي أمامه، ما أثّر سلبا على أصحاب المحال التجارية الذين واجهوا تراجعا كبيرا بحركة التبضّع.

توقّف حركة البيع لدى أصحاب المحال إنعكس بشكل مباشر على أصحاب المهن البسيطة كالحماّلين وأصحاب العربات الذين باتوا لا يعرفون ما الحلّ.

ووسط زحمة الحياة والتصريحات النارية للسياسيين الذين يخرجون بلقاءات متلفزة يتبنون فيها خفض سعر الدولار، ينتظر المواطن البسيط هنا حلا حقيقيا، لا وعودا لا تعدو كونها كلاما وينتهي عند انتهاء اللقاء بهذا المسؤول او ذاك.