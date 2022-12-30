انت الان تتابع خبر لأول مرة.. عدد قياسي "للنساء" في الحكومة البرازيلية الجديدة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - واختار لولا ناشطة غابات الأمازون مارينا سيلفا وزيرة للبيئة، كما أعلن أن وزيرة التخطيط القادمة ستكون سيمون تيبيت، منافسته السابقة التي تحولت إلى حليفة مهمة خلال حملته الانتخابية.

وستقود امرأة من السكان الأصليين، هي سونيا غواجاجارا، أول وزارة على الإطلاق للسكان الأصليين في البلاد.



واجمالا عين لولا دا سيلفا 11 امرأة في حكومته المستقبلية التي ستتولى مناصبها في العام الجديد - في عدد قياسي لوزيرات أكثر من أي حكومة سابقة، وفقا للأسوشيتد برس.

وقال لولا، الذي أمضى أسابيع في اختيار جميع وزراء الحكومة البالغ عددهم 37، "بعد الكثير من العمل.. وبعد الكثير من التوترات والمناقشات والمداولات والتعديلات.. انتهينا من اختيار المستوى الأول من الحكومة".

وللفوز في انتخابات محكمة بشكل خاص ضد شاغل المنصب جايير بولسونارو تعين على الزعيم اليساري البحث عن حلفاء خارج حزب العمال الذي أسسه قبل 4 عقود، واعدا بتشكيل "جبهة عريضة" ضد اليمين المتطرف.

