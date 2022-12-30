انت الان تتابع خبر "قتل بشكل مفرط".. واشنطن بوست: 2022 أكثر الأعوام "دموية" للفلسطينيين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الصحيفة إن "القوات الإسرائيلية المحتلة قتلت فلسطينيين في المنطقة خلال العام الجاري بشكل مفرط، حيث حذر الخبراء من أن وتيرة تصاعد العنف في المنطقة المضطربة قد تتضاعف بعد تنصيب الحكومة الإسرائيلية الجديدة، والتي تضم متطرفين حرضوا علنا على العنف ضد الفلسطينيين.وأشارت الصحيفة إلى أن "جماعات حقوقية فلسطينية وإسرائيلية وخبراء دوليين قد ألقوا باللوم في إراقة الدماء على استخدام "إسرائيل" المفرط للقوة وقواعد إطلاق النار خلال العمليات العسكرية شبه اليومية، فضلاً عن تزايد اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية، حيث يعيش الفلسطينيون تحت الاحتلال الإسرائيلي".

ووفقا لتقرير الصحيفة، قتلت قوات الاحتلال 146 فلسطينيا في الضفة الغربية والقدس الشرقية ذات الغالبية الفلسطينية حتى 19 ديسمبر الجاري، مقارنة بـ75 فلسطينيا العام الماضي. ونقلت عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) إن معظم الفلسطينيين قتلوا خلال غارات واشتباكات عسكرية إسرائيلية في مدينتي جنين ونابلس بالضفة الغربية المحتلة.

