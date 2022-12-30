ديالى.. ضبط عجلتين تستخدمان لتهريب المشتقات النفطية

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت المديرية في بيان لـ الخليج 365، إن "مفارزنا ألقت القبض على متهمين اثنين بكمين محكم وضبط عجلتيهما في سيطرة شرطة نفط خانقين بمحافظة ديالى".

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012