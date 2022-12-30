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خلال 2022.. أبرز الاحداث الاقتصادية في العراق: "سرقة القرن" وأسعار الدولار

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بغداد - ياسين صفوان - وقال المرسومي في تدوينة تابعتها الخليج 365، إن "اهم الاحداث الاقتصادية في العراق لعام 2022 هي:

1- اعلى معدل للنمو الاقتصادي 9,3%.

2- اعلى احتياطي نقدي في تاريخ الدولة العراقية بأكثر من 90 مليار دولار.


3- اعلى إيرادات نفطية بأكثر من 115 مليار دولار.

4- أكبر فائض مالي حكومي بنحو 45 تريليون دينار.

5- اعلى معدل لسعر صرف الدولار مقابل الدينار من عام 2004.

6- أكبر توظيف حكومي في تاريخ العراق.

7- أكبر سرقة منذ تأسيس الدولة العراقية عام 1921 والتي سرقت من الامانات الضريبية بنحو 3.7 تريليونات دينار.

8- عام مضى من دون موازنة.

9- صدور قرار المحكمة الاتحادية بعدم دستورية قانون النفط والغاز الخاص بكردستان وعدم مشروعية نشاط النفط والغاز فيها وتحويل ادارة هذا الملف الى الحكومة المركزية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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