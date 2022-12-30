انت الان تتابع خبر خلال 2022.. أبرز الاحداث الاقتصادية في العراق: "سرقة القرن" وأسعار الدولار والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - وقال المرسومي في تدوينة تابعتها الخليج 365، إن "اهم الاحداث الاقتصادية في العراق لعام 2022 هي:
2- اعلى احتياطي نقدي في تاريخ الدولة العراقية بأكثر من 90 مليار دولار.
3- اعلى إيرادات نفطية بأكثر من 115 مليار دولار.
1- اعلى معدل للنمو الاقتصادي 9,3%.
2- اعلى احتياطي نقدي في تاريخ الدولة العراقية بأكثر من 90 مليار دولار.
3- اعلى إيرادات نفطية بأكثر من 115 مليار دولار.
4- أكبر فائض مالي حكومي بنحو 45 تريليون دينار.
5- اعلى معدل لسعر صرف الدولار مقابل الدينار من عام 2004.
6- أكبر توظيف حكومي في تاريخ العراق.
7- أكبر سرقة منذ تأسيس الدولة العراقية عام 1921 والتي سرقت من الامانات الضريبية بنحو 3.7 تريليونات دينار.
8- عام مضى من دون موازنة.
9- صدور قرار المحكمة الاتحادية بعدم دستورية قانون النفط والغاز الخاص بكردستان وعدم مشروعية نشاط النفط والغاز فيها وتحويل ادارة هذا الملف الى الحكومة المركزية.