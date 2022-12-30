انت الان تتابع خبر خلال 2022.. أبرز الاحداث الاقتصادية في العراق: "سرقة القرن" وأسعار الدولار والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المرسومي في تدوينة تابعتها الخليج 365، إن "اهم الاحداث الاقتصادية في العراق لعام 2022 هي:

1- اعلى معدل للنمو الاقتصادي 9,3%.

2- اعلى احتياطي نقدي في تاريخ الدولة العراقية بأكثر من 90 مليار دولار.



3- اعلى إيرادات نفطية بأكثر من 115 مليار دولار.

4- أكبر فائض مالي حكومي بنحو 45 تريليون دينار.

5- اعلى معدل لسعر صرف الدولار مقابل الدينار من عام 2004.

6- أكبر توظيف حكومي في تاريخ العراق.

7- أكبر سرقة منذ تأسيس الدولة العراقية عام 1921 والتي سرقت من الامانات الضريبية بنحو 3.7 تريليونات دينار.