انت الان تتابع خبر بعد انتشار صورها.. فنانة سورية شهيرة تعلن اعتزال التمثيل والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - وقالت الفنانة السورية خلال فيديو نشرته عبر يوتيوب، أعربت فيه في البداية عن امتنانها الشديد لكل من سأل عليها في أزمتها الصحية الأخيرة، بعدما انتشرت صورتها على وسائل التواصل الاجتماعى.
ونشرت الفنانة وفاء سالم صورة لها قبل إجرائها عملية التجميل بأيام عبر حسابها على فيسبوك، وقالت: "على فكرة الصورة اللى فوق واضح الفوتوشوب التكبير في السن لأن الصورة اللي تحت كانت قبل العملية بكام يوم في فرح العالم الأثري الدكتور علي أبو دشيش".