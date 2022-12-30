انت الان تتابع خبر بعد انتشار صورها.. فنانة سورية شهيرة تعلن اعتزال التمثيل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الفنانة السورية خلال فيديو نشرته عبر يوتيوب، أعربت فيه في البداية عن امتنانها الشديد لكل من سأل عليها في أزمتها الصحية الأخيرة، بعدما انتشرت صورتها على وسائل التواصل الاجتماعى.