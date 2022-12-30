انت الان تتابع خبر خلال الحرب.. أوكرانيا تكشف عدد المفقودين من الجنود والمدنيين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت فيربيتسكا لمجموعة "ريداكتسيونيتسفارك دويتشلاند" الإعلامية الألمانية "أر إن دي" في تصريحات، إن "روسيا أكدت حالياً وجود 3392 أسير حرب أوكراني، لكن في أوكرانيا يعتبر حوالي 15 ألف شخص في عداد المفقودين، من بينهم العديد من المدنيين".وتابعت فيربيتسكا، التي تعمل أيضاً أمينة مظالم لحقوق الجنود الأوكرانيين، إن مصير هؤلاء الأشخاص غير مؤكد تماماً.

وأضافت: "لا نعرف ما حدث لهم". "هل هم أيضاً أسرى حرب لدى روسيا، هل تم أخذهم من الأراضي التي تحتلها روسيا أو ربما قتلوا قبل فترة طويلة؟".

وقالت فيربيتسكا، إن حالة عدم اليقين هذه كانت صعبة بشكل خاص على قدرة الأقارب على التحمل.

وأشارت السلطات الأوكرانية مراراً وتكراراً إلى أنه يتم نقل عائلات بأكملها، بما في ذلك الأطفال، من الأراضي المحتلة إلى روسيا.

