انت الان تتابع خبر شرطة ميسان تعلن السيطرة على "نزاع عشائري" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت قيادة شرطة ميسان، الخميس، عن السيطرة على نزاع عشائري وضبط أسلحة في المحافظة.



وقالت القيادة في بيان، إن "قوة أمنية فرضت سيطرتها على نزاع عشائري اندلع جنوب غربي المحافظة"، مشيرة الى أن "النزاع تسبب بوقوع عدد من الضحايا".

وأضافت أن "قوة أمنية مشتركة من شرطة قضاء الميمونة وأفواج طوارئ ميسان وفوج ميسان التكتيكي وقسم استخبارات ومكافحة الإرهاب بالاشتراك مع قوة من قيادة عمليات ميسان فرضت طوقا أمنيا على مكان الحادث وقامت بحملة ضد الطرفين للسيطرة على النزاع".

وتابع البيان أنه "تم تنفيذ أوامر قبض بحق الجناة المشاركين بالنزاع العشائري، كما تم ضبط أسلحة وأعتدة مختلفة الأنواع، ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية كافة اللازمة بحق الجميع".

وكان مصدر أمني أفاد، أمس الأربعاء، بمقتل وإصابة 4 أشخاص؛ جراء نزاع عشائري مسلح في محافظة ميسان.