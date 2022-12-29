انت الان تتابع خبر هالاند يوسع فارق الصدارة.. تعرف على ترتيب الحذاء الذهبي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ووسع هالاند الفارق عن منافسيه على الحذاء الذهبي ليواصل تألقه اللافت منذ الانتقال إلى مانشستر سيتي مطلع الموسم الجاري.

ويملك هالاند متصدر هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز 40 نقطة من 20 هدفًا وهو نفس رصيد النرويجي أماهل بيليغرينو، مهاجم فريق بودو غليمت الذي يحتل المركز الثاني وأنهى لقاءات الموسم بنهاية الدوري النرويجي.



ويحتل البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة متصدر هدافي الدوري الإسباني وحامل لقب الموسم الماضي المركز الثالث برصيد 26 نقطة من 13 هدفًا، ويغيب ليفاندوفسكي عن 3 المباريات القادمة بسبب الإيقاف.

ويملك كيليان مبابي نفس رصيد ليفاندوفسكي حيث يتصدر ترتيب هدافي الدوري الفرنسي بعدما سجل هدف فوز فريقه على ستراسبورغ أمس الأربعاء في مباراة صعبة، كما ينافس على لقب الحذاء الذهبي أيضًا الإنجليزي هاري كين مهاجم توتنهام الذي سجل أحد أهداف فريقه خلال التعادل 2-2 أمام برينتفورد.



فيما يحتل الفرنسي كريستوفر نكونكو مهاجم لايبزيغ متصدر هدافي الدوري الألماني المركز السابع برصيد 24 نقطة من 12 هدفًا.

ترتيب هدافي الدوريات الخمسة الكبرى:



1- النرويجي إرلينغ هالاند (مانشستر سيتي): 40 نقطة – 20 هدفًا.

2- البولندي روبيرت ليفاندوفسكي (برشلونة) والفرنسي كيليان مبابي (باريس سان جيرمان) والإنجليزي هاري كين (توتنهام): 26 نقطة – 13 هدفًا.

3- الفرنسي كريستوفر نكونكو (لايبزيج): 24 نقطة – 12 هدفًا.

4- البرازيلي نيمار (باريس سان جيرمان) والإنجليزي إيفان توني (برنتفورد): 22 نقطة – 11 هدفًا.

5- الألماني نيكلاس فولكروغ (فيردر بريمن) والفرنسي ماركوس تورام ( بروسيا مونشتغلادباخ ) والصربي الكسندر ميتروفيتش ( فولهام ) والنيجيري تيريم مورفي ( لوريون ) والفرنسي الكسندرلاغازيت ( اولمبيك ليون): 20 نقطة – 10 أهداف .

طريقة احتساب نقاط الحذاء الذهبي:



- بالنسبة للدوريات الخمسة الكبرى (إنجلترا، فرنسا، ألمانيا، إسبانيا، وإيطاليا)، فإن عدد الأهداف يضرب في 2.

- بالنسبة للدوريات المرتبة من 6 إلى 22، عدد الأهداف يضرب في 1.5.

- باقي الدوريات ما تحت المرتبة الـ22، عدد الأهداف يساوي عدد النقاط.

