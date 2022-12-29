انت الان تتابع خبر كربلاء.. أخماد حريق اندلع داخل مستشفى الحسين التعليمي(صور) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "فرق الدفاع المدني أخمدت حادث حريق اندلع داخل الطابق الرابع في مستشفى مدينة الإمام الحسين(ع) الطبية الواقعة في مركز محافظة كربلاء".

وأضافت المديرية أن "عجلات الإنقاذ والإطفاء التابعة إلى مديرية الدفاع المدني هرعت و أخلت المرضى و الكوادر الطبية حال وصولها بالتزامن مع عمليات الإخماد و تطويق النيران داخل الطابق المحترق و تنهي إعمالها دون تسجيل إصابات بشرية مع تحجيم الأضرار المادية".