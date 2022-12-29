انت الان تتابع خبر هجوم "عنيف" على أوكرانيا وصفارات الإنذار تدوي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت القوات الجوية الأوكرانية إن روسيا تواصل هجوما ليليا شنته بطائرات مسيرة من خلال مهاجمة البلاد "من اتجاهات مختلفة" بصواريخ كروز تنطلق من الجو والبحر.

وأضافت أنه ربما فُعّلت أنظمة الدفاع الجوي في جميع أنحاء البلاد.



وقال المستشار الرئاسي ميخايلو بودولياك إن أكثر من 120 صاروخا أُطلقوا على أوكرانيا.

وكتب على تويتر "ننتظر مقترحات أخرى من "قوات حفظ السلام بشأن تسوية سلمية"، في إشارة إلى دعوات روسيا إلى حل يوقف الحرب التي بدأتها بغزو جارتها في 24 فبراير.

وأعلن رؤساء بلديات كييف ولفيف وخاركيف وقوع انفجارات في مدنهم، وقالت شركة السكك الحديدية الأوكرانية إن حركة القطارات تأخرت بالعديد من الخطوط نتيجة لانقطاع التيار الكهربائي.



وكتب عمدة كييف فيتالي كليتشكو على تيليغرام أن العاصمة قد تعاني من انقطاع التيار الكهربائي وحث السكان على شحن هواتفهم وتخزين المياه.

وأُعلن عن انقطاع التيار الكهربائي أيضا في منطقتي أوديسا ودنيبروبتروفسك بهدف تقليل الأضرار المحتملة في البنية التحتية للطاقة.

وشنت روسيا موجات عديدة من الضربات الجوية في الأشهر الماضية على البنية التحتية الحيوية في أوكرانيا، ما أدى إلى انقطاعات طارئة للتيار الكهربائي أو دفع السلطات لقطع التيار في حالات أخرى.