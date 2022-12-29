انت الان تتابع خبر مبابي يرد على "سخرية" حارس الارجنتين وينتظر عودة ميسي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وكان مارتينيز قد سخر من مبابي خلال الاحتفالات بالتتويج بالمونديال في العاصمة بوينس آيرس، وحمل دمية عليها صورة كيليان وهو يبكي، وسُئل مبابي عن الأمر عقب فوز ناديه على ستراسبورغ، ليرد في تصريحات نشرتها صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية: "أنا لا أهدر طاقتي في مثل هذه الأشياء التافهة وعديمة الأهمية".وأضاف الهداف الفرنسي: "تحدثت مع ليونيل ميسي بعد المباراة، لقد هنأته لأنه كان يبحث عن ذلك طيلة حياته.. بصراحة كانت مهمة حياته وأنا أيضًا، لكنني فشلت، ولكن عليك دائمًا أنّ تكون رياضيًا جيدًا".

وواصل: "ما حدث في الاحتفالات ليست مشكلتي؛ ما يهمني فقط هو تقديم أفضل ما لديّ للنادي، نحن ننتظر عودة ميسي حتى نتمكن من البدء في الفوز بالمباريات وتسجيل الأهداف مرة أخرى".

وعن شعوره في مباراة الأمس، وتسجيله هدف الفوز في الوقت القاتل بالدقيقة 90+6، قال: "لقد كانت لحظة مُعقدة، لكن من الجيد العودة للانتصارات مرة أخرى، والارتباط بالجماهير والنادي والزملاء".



وأضاف: "لقد ناقشت ما حدث في كأس العالم مع المدرب والإدارة لمعرفة الأفضل للفريق أولًا وبالنسبة لي أيضًا، تحدثنا قبل المباراة النهائية وقلت إنني سأعود مهما كانت النتيجة، لأنني شعرت أنني بحالة جيدة، وأردت مواصلة اللعب، ولم أرغب في الذهاب لإجازة على الفور، أخبرني المدرب أنّه تنتظرنا مباريات مهمة ولا داعي للقلق ولكنني رغبت في اللعب الليلة".

وعما إذا كان قد استوعب خسارة نهائي كأس العالم، قال: "لا أعتقد أنه يمكن استيعاب الأمر، ولكن أخبرت المدرب وزملائي هنا أنه لا يوجد سبب لكي يدفع فريقي ثمن الفشل مع المنتخب، باريس سان جيرمان ليس مسؤولًا عن خسارتنا".

وأوضح: "حاولت أن أعود بأفضل طاقة ممكنة، وأن أكون إيجابيًا قدر الإمكان، لم ألعب مباراة جنونية، ولكنني واصلت الإيمان والمضي قدمًا، لأنني كنت أعرف أنه يمكننا تغيير الوضع من لا شيء، وهذا ما فعلناه في وقت متأخر جدًا من المباراة، نحن سعداء جدًا".

جدير بالذكر أن باريس سان جيرمان حقق فوزًا صعبًا 2-1 على ستراسبورغ، معززًا موقعه في صدارة جدول ترتيب الدوري الفرنسي بعدما رفع رصيده إلى 44 نقطة من 16 مباراة.

