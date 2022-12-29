انت الان تتابع خبر "بيتكوين" حائرة و"الكريبتو"متعطشة.. تباين أسعار العملات الرقمية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وواصلت القيمة السوقية للعملات الرقمية المشفرة تراجعها خلال مستهل تداولات اليوم لتصل إلى 795.98 مليار دولار، مقابل 797.43 مليار دولار خلال تعاملات أمس وسط حجم تداولات خلال آخر 24 ساعة سجل 29.47 مليار دولار.ويأتي تراجع بيتكوين وأخواتها بعد أنباء سلبية تحدثت عن مزيد من التشدد تجاه العملات المشفرة بعد سقوط منصتي من منصات تداول تلك العملات.

ورغم تلك الأنباء السلبية فأن هناك أمل في اكتساب تلك العملات مزيدا من الشرعية بعدما وقع جاير بولسونارو، رئيس البرازيل الذي كان من المقرر أن يترك منصبه في 31 ديسمبر/ كانون الأول، مشروع قانون يهدف إلى إضفاء الشرعية على استخدام العملات الرقمية كوسيلة للدفع داخل البلاد.



وذكر مكتب بولسونارو في 22 ديسمبر من الجريدة الرسمية للحكومة الفيدرالية البرازيلية، إن الرئيس وقع القانون رقم 14.478 ليصبح قانونًا بعد موافقة مجلس النواب في البلاد، وأرسلت الهيئة التشريعية مشروع القانون إلى مكتب الرئيس في 29 نوفمبر كخطوة أخيرة في الاعتراف بمدفوعات العملات الرقمية.

وفقًا لنص القانون، لن يتمكن سكان البرازيل من استخدام العملات الرقمية مثل Bitcoin BTC كعملة قانونية في البلاد، كما هو الحال في السلفادور. ومع ذلك، فإن القانون الذي تم إقراره حديثًا يتضمن العديد من العملات الرقمية بموجب تعريف طرق الدفع القانونية في البرازيل. كما أنه ينشئ نظام ترخيص لمقدمي خدمات الأصول الافتراضية ويحدد عقوبات للاحتيال باستخدام الأصول الرقمية.

ومن المقرر أن يدخل قانون الكريبتو حيز التنفيذ في غضون 180 يومًا، على الأرجح في يونيو/ حزيران 2023. ومن المقرر أن يترك بولسونارو منصبه في غضون أيام، وبعد ذلك سيتولى لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، أو ببساطة “لولا” الرئاسة في الأول من يناير. شغل لولا منصب رئيس البرازيل من عام 2003 إلى عام 2010 وقد أدلى سابقًا بتصريحات لصالح تبني الكريبتو والبلوكشين.

وقال بنك إنجلترا إنه يخطط لتكثيف جهوده لتنظيم التداول في العملات المشفرة، بعد أن أكد انهيار بورصة "إف تي إكس" المخاطر التي يشكلها هذا القطاع على المستهلكي".

ويدرس البنك المركزي الإنجليزي قوانين جديدة لتنظيم تداول العملات المشفرة في محاولة منه لحماية المستثمرين والنظام المالي الأوسع من الصدمات المحتملة، بحسب تصريحات جون كونليف، نائب محافظ بنك إنجلترا.

وأضاف: "يجب أن نفكر في التنظيم قبل دمج قطاع العملات المشفرة مع النظام المالي وقبل أن نواجه مشكلة نظامية محتملة".

ما هو سعر بيتكوين اليوم؟

وهبط سعر عملة بيتكوين (Bitcoin BTC) الرقمية المشفرة اليوم الخميس 29 ديسمبر/ كانون الأول 2022 بنحو بلغ 0.22% ليصل إلى 16,576.2 دولار.

وسجلت القيمة السوقية لعملة بيتكوين اليوم 318,93 مليار دولار، بحسب بيانات منصة انفستنج.

ما هي أسعار العملات المشفرة اليوم؟

في حين انتعش سعر عملة إيثيريوم Ethereum ETH بنحو 0.23% ليبلغ 1,194.97 دولار.

وصعد سعر عملة بينانس كوين Binance coin BNB بنسبة 0.95% ليسجل 245.10 دولار.

وتراجع سعر عملة ريبل XRP بنسبة 2.67% ليسجل 0.34711 دولار.

فيما فقد سعر عملة كاردانو Cardano ما نسبته 2.52% ليبلغ 0.2460 دولار.

وارتفع سعر عملة دوجكوين DOGE بنسبة 2.52% ليصل إلى مستوى 0.070688 دولار.

في حين هوى سعر عملة بولكادوت Polkadot بنحو 2.95% ليصل إلى 4.31 دولار.

