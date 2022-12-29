انت الان تتابع خبر نيويورك تايمز: إدارة بايدن تسابق الزمن لمنع إيران من إمداد روسيا بالأسلحة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الصحيفة أن "إدارة بايدن أطلقت جهودًا واسعة النطاق لوقف قدرة إيران على إنتاج وتسليم طائرات دون طيار إلى روسيا لاستخدامها في الحرب في أوكرانيا، وهو مسعى يعكس صدى نهج واشنطن المستمر منذ سنوات لقطع وصول طهران إلى التكنولوجيا النووية".وفي مقابلات أجرتها الصحيفة في الولايات المتحدة وأوروبا والشرق الأوسط، تحدث مجموعة من مسؤولي المخابرات والجيش والأمن القومي عن برنامج أمريكي موسع يهدف إما إلى "خنق" قدرة إيران على تصنيع الطائرات دون طيار، أو تزويد الأوكرانيين بالدفاعات اللازمة للتصدي لطائرات "كاميكازي"، وذلك إذا فشلت المحاولة الأولى.

وأضافت الصحيفة أن الجهود الأمريكية قد اتسعت خلال الأسابيع الأخيرة، حيث سارعت الإدارة في تحركاتها لحرمان إيران من المكونات الغربية الصنع اللازمة لتصنيع الطائرات دون طيار التي يتم بيعها لروسيا، بعد أن تبين من فحص حطام الطائرات المسيرة التي تم اعتراضها أنها "محشوة بتقنيات صنعت في أمريكا".



وأشارت الصحيفة إلى أن الخطط الأمريكية واجهت تحديات هائلة، موضحة أن الجهود الرامية لمنع إيران من الوصول إلى الأجزاء المهمة للطائرات دون طيار أثبتت بالفعل أنها صعبة، مثل الحملة المستمرة منذ عقود لحرمان إيران من المكونات اللازمة لبناء أجهزة الطرد المركزي الحساسة التي تستخدمها لتخصيب اليورانيوم.

وأبلغ مسؤولون استخباراتيون أمريكيون الصحيفة أن الإيرانيين يلجأون إلى "خبراتهم" حول برنامج الطائرات المسيرة، مثلما يفعلون في تصنيع أجهزة الطرد المركزي النووية في جميع أنحاء البلاد والعثور على تقنيات "مزدوجة الاستخدام" في السوق السوداء لتجنب ضوابط التصدير.

