انت الان تتابع خبر "ناقش عدة ملفات".. صحف عالمية: اجتماع تركي - سوري "مثمر" في روسيا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وكان وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، ورئيس المخابرات، قد أجريا محادثات مع نظيريهما السوريين في موسكو الأربعاء، في أول اجتماع رسمي رفيع المستوى بين البلدين منذ اندلاع الحرب الأهلية في سوريا عام 2011.وقالت الصحيفة الأمريكية إن "الاجتماع، الذي حضره مسؤولون روس كبار، يأتي في الوقت الذي تبدأ فيه أنقرة فتح حوار مع دمشق بعد أكثر من عقد من العداء".

ونقلت الصحيفة عن وزارة الدفاع التركية أن المسؤولين ناقشوا "الأزمة السورية وقضية اللاجئين وجهود الكفاح المشترك ضد جميع التنظيمات الإرهابية على الأراضي السورية".

وأضافت أنه في حين لا يُعرف الكثير حتى الآن عن جوهر المحادثات، فقد ألمحت تركيا في الأشهر الأخيرة إلى اجتماعات رفيعة المستوى مع سوريا وربما إصلاح العلاقات مع دمشق.



ونقلت الصحيفة عن تقرير نشره موقع "أكسيوس" الإخباري الأمريكي الأسبوع الماضي، قوله إن هاكان فيدان، رئيس جهاز المخابرات الوطنية التركي، التقى بنظيره السوري، علي مملوك، في دمشق عدة مرات العام الجاري لمحاولة ترتيب لقاء بين وزيري الخارجية.

ورأت الصحيفة أن انفتاح الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، على الحكومة السورية يمثل تراجعاً صريحاً عن سياساته الخارجية التي اتبعها خلال ما يقرب من 20 عامًا في السلطة.

وقالت إن أنقرة غيرت بشكل تدريجي سياستها تجاه دمشق في السنوات الأخيرة بعد سيطرة الأسد على المتمردين، ويرجع ذلك جزئيًا إلى التدخل العسكري من قبل روسيا عام 2015.

وأضافت أن الاجتماع التركي السوري يأتي أيضًا في الوقت الذي يعمق فيه أردوغان علاقته مع موسكو، ساعيًا إلى تجاوز الانقسام بين روسيا والغرب بسبب الحرب الأوكرانية، حيث وسع الرئيس التركي علاقات التجارة والطاقة مع الكرملين، كما أنه ساهم في نجاح المفاوضات حول مجموعة من القضايا بين روسيا وأوكرانيا.

وكان أردوغان صرح في وقت سابق من الشهر الجاري بأن اجتماعًا بين قادة الدفاع والمخابرات في تركيا وسوريا قد يكون خطوة نحو اجتماعات بين وزراء الخارجية وفي نهاية المطاف قادة البلدين، وهو جزء مما وصفه بـ"جهد قد ينتج عنه معركة مشتركة ضد الجماعات الإرهابية".

