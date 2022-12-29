انت الان تتابع خبر النقد الدولي يكشف القيمة السوقية للبورصات العربية خلال الأسبوع الماضي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأوضح الصندوق، في النشرة الأسبوعية لأسواق المال العربية التي ترصد 13 بورصة عربية، أن القيمة السوقية لسوق أبوظبي للأوراق المالية وصلت إلى 718.25 مليار دولار، فيما وصلت القيمة السوقية لسوق دبي المالي إلى 157.7 مليار دولار.وبحسب نشرة صندوق النقد، وصلت القيمة السوقية لبورصة السعودية إلى 2.55 تريليون دولار، وبورصة قطر 171.1 مليار دولار وبورصة الكويت 151.08 مليار دولار، وسوق مسقط 61.6 مليار دولار وبورصة الدار البيضاء 54.7 مليار دولار والبورصة المصرية 38.25 مليار دولار وبورصة البحرين 29.5 مليار دولار.

وبلغت القيمة السوقية لبورصة عمان 25.08 مليار دولار، وبورصة بيروت 13.9 مليار دولار، وبورصة فلسطين 4.84 مليارات دولار، وسوق دمشق 2.06 مليار دولار.

