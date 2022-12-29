انت الان تتابع خبر "لن تكون هناك فرصة".. البنك الدولي يحذر العراق من الاعتماد كلياً على النفط والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال مسؤول برامج التنمية المستدامة في البنك الدولي، سليم روحانا، في تصريح للصحيفة الرسمية إنَّ "البنك الدولي لا يمتلك معلومات او تحاليل مفصلة عن تذبذب أسعار النفط بالتزامن مع التغيرات العالمية، نتيجة الذهاب إلى اقتصادات عالمية أقل انبعاثاً للكاربون"، مضيفا، ان "الطلب بدأ يقل على الغاز، كون العالم بدأ يتحول إليه كمصدر تحويلي، والاستعاضة عنه بالطاقة النظيفة كالشمس والهواء".



وبيّن روحانا، أنَّ "انخفاض الطلب يقابله انخفاض بأسعار المواد النفطية، وبالتالي فإنَّ دولة مثل العراق تعتمد كلياً على النفط ستنخفض إيراداتها هي الأخرى أيضاً"، لافتاً إلى أنَّ "تقرير المناخ والتنمية الذي صدر مؤخراً أكد أنَّ هناك كمية استثمارات ضخمة يتعين على العراق القيام بها على نطاق التأقلم مع التغير المناخي كالمياه والزراعة وغيرها، وفي إطار التحول الستراتيجي إلى الطاقات البديلة كالشمس والهواء في العراق إلى أكثر من 31% من الطاقة الإنتاجية بحلول 2040 وهذه تتطلب استثمارات كثيرة سواء على المستوى القريب أو المتوسط".



وحذّر روحانا من أنه في حال "انخفاض المداخيل من النفط وعدم التوجه نحو هذه القطاعات التي تتطلب استثمارات خلال المرحلة القريبة، لن تكون هناك فرصة للتكيف والتأقلم مع التغيرات العالمية".

