انت الان تتابع خبر صراع الرئاسة.. ترامب يوجه اتهاماً لـ "FBI" بسبب نجل بايدن والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وكتب ترامب في منشور عبر حسابه على Truth Social: "لقد علم للتو أن مكتب FBI الذي يحقق حول هانتر بايدن، أرسل العديد من طلبات الرقابة للحفاظ على سرية جميع أخباره السيئة قبل انتخابات 2020 مباشرة".

وأضاف: "بعبارة أخرى، فإن نفس الأشخاص الذين يجرون التحقيق بشأنه، أكدوا أنه لم يتلق دعاية سيئة في وسائل الإعلام".

