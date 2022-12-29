انت الان تتابع خبر انخفاض أسعار صرف الدولار في أسواق العراق اليوم والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وسجَّلت أسعار بيع الدولار 151700 دينار لكل 100 دولار، فيما سجَّلت أسعار شراء الدولار 151500 دينار لكل 100 دولار.

يذكر أن البنك المركزي العراقي أعلن في 19 كانون الأول 2020، رسمياً عن تعديل سعر صرف الدولار الأميركي ليكون 145 ألف دينار مقابل كل 100 دولار، وفقاً للموازنة العامة للدولة لعام 2021 التي أقرها مجلس النواب.

