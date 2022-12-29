انت الان تتابع خبر خلل فني يصيب تويتر والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وحسب موقع "داون ديتكتور" الذي يتتبع حالات انقطاع الإنترنت عبر مجموعة مصادر منها تقارير المستخدمين، فإن أكثر من عشرة آلاف مستخدم من الولايات المتحدة ونحو 2500 من اليابان وقرابة 2500 من بريطانيا تأثروا بذلك الانقطاع في ذروته.وذكر الموقع أن التقارير عن انقطاع الخدمة على موقع تويتر تراجعت بشدة بحلول مساء الأربعاء.

وأثناء انقطاع الخدمة، لم يتمكن بعض المستخدمين من تسجيل الدخول إلى حساباتهم على "تويتر" عبر أجهزة الكمبيوتر المكتبية أو المحمولة. وأثرت المشكلة أيضا على تطبيق "تويتر" على الهاتف المحمول والميزات بما في ذلك الإشعارات.

وغرد إيلون ماسك قائلا إنه لا يزال قادرا على استخدام الخدمة، وكتب ردا على مستخدم سأل عما إذا كان "تويتر" معطلا قائلا "يعمل عندي.

