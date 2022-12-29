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معالجة كدس من مخلفات المجاميع الإرهابية في الانبار

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بغداد - ياسين صفوان - وذكرت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، انه " بعد ورود نداء الى خبراء مكافحة المتفجرات في محافظة الانبار يفيد بوجود اجسام غريبة في ناحية البغدادي، وعلى الفور تم توجيه فريق عمل مختص الى محل الحادث".

وأضافت: " وبعد اجراء الكشف تم العثور على عبوات ناسفة محلية الصنع ومقذوفات حربية عدد (69) من مخلفات المجاميع الإرهابية".

وأتم البيان: "تم معالجتها وفق الاجراءات القياسية".

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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