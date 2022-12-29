انت الان تتابع خبر معالجة كدس من مخلفات المجاميع الإرهابية في الانبار والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، انه " بعد ورود نداء الى خبراء مكافحة المتفجرات في محافظة الانبار يفيد بوجود اجسام غريبة في ناحية البغدادي، وعلى الفور تم توجيه فريق عمل مختص الى محل الحادث".وأضافت: " وبعد اجراء الكشف تم العثور على عبوات ناسفة محلية الصنع ومقذوفات حربية عدد (69) من مخلفات المجاميع الإرهابية".

وأتم البيان: "تم معالجتها وفق الاجراءات القياسية".