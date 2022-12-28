انت الان تتابع خبر حمودي يدعو لوقفة موحدة لتحويل "أزمة الدولار" الى فرصة لتحرير أموال العراق والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال حمودي في بيان ورد لـ الخليج 365، "هل نستطيع تحويل ازمة الدولار الى فرصة؟"، مستدركا "نعتقد آن الأوان لتحويل تحدي ازمة تصاعد الدولار الى فرصة لاعادة تنظيم الادارة المالية لبلدنا، والى تحسين الاداء الاقتصادي المنتج لها وليس فقط المستهلك".وأضاف أن "هذه المسؤولية لا تتحملها الدولة بحكومتها وبرلمانها فقط، بل تستوجب وقفة عامة، شعبية ونخبوية واعلامية وسياسية،وان نتوحد جميعا، معارضة وموالاة، من هم داخل البرلمان وخارجه، ومن هم في السلطة وخارجها".

وشدد حمودي على ضرورة، "وضع رؤية لتحرير اموالهم كما حرروا وطنهم، وتوجيه بوصلة اقتصادهم لما ينفعهم جميعا ويجعلهم يعيشون حياة كريمة، دون ان يكون العراق وماله وارضه ومستقبله ضحية لهذا القطب او ذاك، او بيد هذه الجهة او تلك".



ودعا الى، "وقفة ونخوة عراقية اصيلة وجامعة لتحويل التحدي الى فرصة لكل العراقيين ولمستقبلهم".