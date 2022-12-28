انت الان تتابع خبر اخماد حريق بفندق وسط بغداد (صور) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "فرقنا تمكنت من اخماد حادث حريق اندلع داخل فندق مكون من خمسة طوابق في منطقة البتاويين في الباب الشرقية وسط بغداد".

وأضافت، أن "فرق الدفاع المدني عهدت حال وصولها الى تنفيذ عمليات الأخلاء لنزلاء الفنادق من خلال السلالم بالتزامن مع عمليات الاقتحام المباشر والاخماد للنيران في غرف الطابق الخامس لتحكم سيطرتها على امتداد الحريق وتنهي اعمالها دون تسجيل إصابات بشرية مع تحجيم الأضرار المادية".



وأشار البيان الى، أن "الدفاع المدني طلبت بفتح تحقيق في مركز الشرطة المسؤول عن الرقعة الجغرافية واستدعاء خبير الأدلة الجنائية لتحديد أسباب اندلاع الحريق بادئ الأمر".