انت الان تتابع خبر اول تعليق من اصالة بعد التجميل: بدي أودع الجمهور وعمري 25 والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت أصالة في تصريحات لبرنامج MBCTrending: ما معقولة شو حالي، أنا مهبولة على حالي.

وتابعت: كتير حابه شكلي الجديد ومبسوطة، وآخر شيء عايزة أقولو، وشكلي هو استثماري وله علاقة بشغلي ومكانتي، ما بدي أترك لا مكتبتي ولا تاريخي، حفلة وشي فيها تعبان، وبدي أطلع بأحلى صورة، مثل ما بشتغل على صوتي وبروفاتي، وبدي لآخر يوم في حياتي شكلي يوازي روحي وأملي، وأودع الجمهور وعمري 25.



وردا على سؤال هل تزعجها رؤية صورها القديمة أجابت: طبعا بحب شكلي ف الأول ودائما كنت بحب شكلي، بس كان عندي مشاكل نتيجة أخطاء طبية كتيرة وتجمعت في أماكن ما كانت لازم تتجمع، وكنت بأذي عيني.

واختتمت قائلة: بدي صورتي تكون بدون أخطاء ما استطعت وبصلح حالي لأحلل الفلوس اللي باخدها من الناس.

