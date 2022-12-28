انت الان تتابع خبر "تقدمت لخطبة جيل 5 مرات".. بايدن يكشف تفاصيل حياته الشخصية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وفي البرنامج الحواري The Drew Barrymore Show، تحدث بايدن وزوجته، عن تقاليد زواجهما وهدايا عيد الميلاد التي يتبادلانها منذ عقود.

وقال بايدن: "عندما خرجت معها في المرة الأولى، كنت أعرف أن هذه هي المرأة التي أريدها". وعند سؤاله عما إذا كان يؤمن بالحب من النظرة الأولى، أجاب: "نعم.. وقعت في الحب مرتين فقط، وفي المرتين كنت أعرف على الفور".



يذكر أن زوجة جو بايدن الأولى، نيليا، وابنتهما نعومي البالغة من العمر عاما واحدا، توفيتا في حادث سيارة في عام 1972.

وأشار بايدن إلى أن ولديه، بو وهانتر، هما من شجعاه على التقدم بطلب الزواج من جيل بايدن.

وفي حديثها عن قرارها بالزواج من بايدن، قالت السيدة الأولى إنه كان يتعين عليها التأكد من نجاح الزواج "لأنهما (أبناء بايدن) فقدا والدتهما وفقدا أختهما"

وكشف الزوجان أيضا عن أفكار هدايا عيد الميلاد لبعضهما البعض خلال المقابلة. وأشارت جيل بايدن أن الرئيس يهديها قصيدة كل عام، وأن "لديه كتابا اشتراه لي، وفي كل عام يكتب قصيدة".