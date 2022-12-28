انت الان تتابع خبر أخرهم مروان خوري.. فنانون تزوجوا من غير ديانتهم والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ومروان خوري ليس الفنان الأول الذي قرر الزواج من غير ديانته، بل سبقه عدد من الفنانين، نستعرضهم خلال السطور التالية:

- ناهد الشريف

تزوجت الفنانة المصرية ناهد الشريف من شاب مسيحي لبناني يدعى إدوارد جرجيان، تعرفت عليه أثناء تواجدها ببيروت لتصوير بعض الأعمال الفنية، حيث تعرفت عليه ونشأت بينهما قصة حب، ورغم تحذير المقربين منها من الزواج منه بسبب اتهامات تتعلق بسوء سمعته وانه شخص مقامر، فضلا عن كونه من غير ديانتها مما قد يعرضها لهجوم من جمهورها، إلا أنها ضربت بهذه النصائح عرض الحائط، وتزوجته، وأنجبت منه ابنتها "باتريسيا".



وانفصلت ناهد الشريف عنه بعد أن استولى على أموالها وهرب.- يحيى الفخرانيتزوج الفنان يحيى الفخراني من مواطنته الدكتورة لميس جابر رغم ديانتها المسيحية، وذلك بعد قصة حب كبيرة جمعت بينهما منذ أن كانا بالجامعة، حيث شهد مسرح كلية الطب بجامعة القاهرة الشرارة الأولى لحبهما، وأنجبا ثلاثة أبناء هم "شادي وطارق وأحمد"، وما زالا متزوجين حتى الآن ولم يغير أحدهما ديانته.- مايا ديابكعادة الفنانة اللبنانية مايا دياب في إثارة الجدل، قررت الزواج من شاب مسلم رغم اعتناقها المسيحية، حيث تزوجت من رجل الأعمال المسلم عباس ناصر، وأنجبت منه طفلتها "كاي"، إلا أنها انفصلت عنه في عام 2015.- عاصي الحلانيتزوج المطرب اللبناني عاصي الحلاني من ملكة جمال لبنان السابقة كوليت بولس، بعد قصة حب جمعت بينهما، وأنجب منها أبناءه الثلاثة (ماريتا، ودانا، الوليد) رغم أنه يدين بالإسلام، وتدين كوليت بالمسيحية.وفاء الكيلانيتزوجت الإعلامية وفاء الكيلاني من اللبناني المسيحي طوني ميخايل، رغم ديانتها المسلمة، وظل كل منهما على دينه، مما عرضها لانتقادات واسعة جعلها تخرج وتصرح أن زوجها أشهر إسلامه بعد زواجهما، إلا أن المقربين من الطرفين أكدا أن "طوني" لا يزال على دينه، وأنها لجأت لقول ذلك بعد الانتقادات اللاذعة التي تعرضت لها، وانفصلا بعد ذلك قبل أن تتزوج من تيم حسن.