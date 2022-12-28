انت الان تتابع خبر إستمرار إرتفاع صرف الدولار ينذر بمخاطر إقتصادية جديدة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - من جديد أزمة أسعار الصرف تعصف بالاقتصاد العراقي لتثقل كاهل المواطن الذي بات يعاني الامرين مع غياب الاستقرار بالأسعار وتزايدها بشكل ملحوظ، إرتفاع خطير وغير مسبوق ناهز المئة وستين ألف دينار لفئة مئة دولار وضع أصحاب الدخل المحدود وشريحة الفقراء أمام موجة غلاء جديدة أثّرت سلباً في أوضاعهم المعيشية، فيما باتت أسواق بيع الجملة شبه خالية من المتبضعين، الأمر الذي ولّد سخطا كبيرا وزاد من مناشدات المواطنين الذين طالبوا بتحرّك عاجل لاعادة الاستقرار الى أسعار الصرف.