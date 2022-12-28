انت الان تتابع خبر رئيس الجمهورية: سنعمل مع الجهات الحكومية لإعادة إعمار الموصل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال رشيد في تدوينة على موقع "تويتر" تابعتها الخليج 365: "في الموصل بين أهلنا للاستماع الى مشاكلهم والوقوف على واقع المدينة التي عانت جراء الإرهاب الداعشي الذي حاول عبثاً طمس هويتها المتنوعة والمتعايشة بسلام".وأضاف: "سنعمل مع الجهات الحكومية لإعادة إعمار مدينة الموصل وإكمال المشاريع والنهوض بالواقع المعيشي والخدمي لأهاليها الكرام".