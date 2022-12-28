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رئيس الجمهورية: سنعمل مع الجهات الحكومية لإعادة إعمار الموصل

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بغداد - ياسين صفوان - وقال رشيد في تدوينة على موقع "تويتر" تابعتها الخليج 365: "في الموصل بين أهلنا للاستماع الى مشاكلهم والوقوف على واقع المدينة التي عانت جراء الإرهاب الداعشي الذي حاول عبثاً طمس هويتها المتنوعة والمتعايشة بسلام".

وأضاف: "سنعمل مع الجهات الحكومية لإعادة إعمار مدينة الموصل وإكمال المشاريع والنهوض بالواقع المعيشي والخدمي لأهاليها الكرام".
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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